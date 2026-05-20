Колишній менеджер бетонних заводів Євген Гвоздарьов очолив ДП «Укроборонсервіс» під дахом Конотопського та Федорова,  –  розслідування

Новим керівником державного підприємства «Укроборонсервіс» став Євген Гвоздарьов. На цій посаді він керує багатомільярдними оборудками під імовірним дахом Олександра Конотопського та міністра оборони Михайла Федорова.

Видання «Останній Бастіон» оприлюднило факти власного розслідування щодо стрімкого кар’єрного злету посадовця, приховування ним зв’язків з виробниками дронів та розбудови масштабної корупційної схеми в оборонному секторі. За даними редакції, публікація матеріалів на цю тему вже стала причиною безпрецедентної кібератаки на сайт видання.

З бетономішалки – до управління державними мільярдами

До 2022 року професійний досвід очільника оборонного гіганта обмежувався керівними посадами у сфері виробництва бетону та здаванням нерухомості в оренду через ФОП. «Жодного відношення до дронів, зброї чи високих технологій він не мав», – зазначають розслідувачі. Проте на новій посаді лише за меншу частину 2025 року Гвоздарьов офіційно задекларував 5 мільйонів гривень заробітної плати. З початком повномасштабного вторгнення родина посадовця також різко покращила свій майновий стан: на дружину було оформлено два будинки із земельними ділянками під Києвом, а у 2022 році придбано квартиру в Іспанії.

Аби сховати цей стрімкий успіх та особу нового директора, чиновники використали постанову Кабміну № 1257 від 2025 року, яка штучно обмежила доступ до інформації про підприємства ВПК. У відкритих реєстрах за кодом ЄДРПОУ багатомільярдного ДП «Укроборонсервіс» наразі відображаються порожні сторінки. Як підкреслює «Останній Бастіон»: «спецрежим звітності, введений під час війни, сьогодні використовується виключно для прикриття масштабних корупційних дій».

Недостовірне декларування та зв’язок із ТОВ «Стрим Техно»

Журналісти встановили факт приховування посадовцем свого попереднього місця роботи. «У декларації кандидата (куди вноситься інформація за 2024 рік) Гвоздарьов свідомо не вказує своє актуальне на момент подання місце роботи – ТОВ “СТРИМ ТЕХНО”», – йдеться в матеріалі. Згідно з тендерами на платформі Prozorro, станом на 2025 рік він був директором цієї приватної компанії, виробника відомих дронів «Вампір».

«Гвоздарьов свідомо і безкарно приховав у декларації факт керівництва компанією-виробником дронів-бомберів», — наголошують журналісти.

Централізована схема: роль Конотопського та Федорова

Як зазначає «Останній Бастіон», раніше видання опублікувало блог журналіста-розслідувача Володимира Бондаренка «Вампірні мільярди», в якому автор публічно закликав НАБУ звернути увагу на цю «годівницю» і зв’язку «Міндич — ФАЙЄР ПОІНТ — УКРОБОРОНСЕРВІС — СТРІМ ТЕХНО — Федоров».

Як зазначають розслідувачі, ТОВ «Стрим Техно» пов’язане з власником компанії Ajax Systems Олександром Конотопським, близьким до міністра оборони Михайла Федорова. Призначення Гвоздарьова «ідеально збігається в часі з відставкою міністра оборони Умєрова, тимчасовим управлінням Шмигаля та подальшим заходом на посаду міністра Михайла Федорова», що вказує на побудову централізованої корупційної схеми, де фінансові потоки замикаються на «своїх» людях.

Спроба цензури через DDoS-атаку

Публікація даних про тіньові схеми з виручкою у понад 15 мільярдів гривень на виробництві дронів викликала істеричну реакцію фігурантів. Одразу після виходу матеріалу почалася безпрецедентна, добре спланована кібератака на сайт «Останнього Бастіону». «Замість аргументів нам вирішили просто “покласти” ресурс», — зазначає видання. Проте журналісти наголошують, що готові й надалі «бити по руках тих, хто намагається перетворити війну на закритий елітний бізнес-клуб».