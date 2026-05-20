Декларація з “руським душком”. ЗМІ побачили в звітності депутатки з Житомира Костюшко звʼязок із росіянами

Власниця групи компаній “Зоря Агро Груп”, що орендує земельні ділянки в декількох районах Житомирської області, а також депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко підтвердила прямі звʼязки із бізнес-групою Павла Бабіча, формальним власником, адже група здійснює свою діяльність на кошти російського олігарха і екс-власника підсанкційної компанії Росгосстрах Данила Хачатурова. Про це йдеться в публікації видання Коротко.Про, що базується на аналізі декларації Костюшко за 2025 рік, поданій наприкінці квітня. Там Костюшко вказала повний перелік компаній, де вона має частку, а також бізнеси, в яких вона отримувала дохід.

Зокрема, депутатка вказала, що отримувала зарплату в якості заступника директора за сумісництвом у ТОВ “Український харчовий альянс ЕКО” (41310445), який відносять до групи Павла Бабіча. Компанію формально заснувала ТОВ “Зоря Агро груп” (43953003), бенефіціаром якої, в свою чергу, є кіпрський офшор Бабіча Amagere Holdings Limited. В “Зорі” Костюшко, згідно з декларацією, “працює” генеральним директором. Костюшко також надавала ТОВ “УХА ЕКО” поворотну фінансову допомогу. Крім того, Amagere володіє 90% ТОВ «Зоря-Стремигород», де 10% у Костюшко. Раніше вона заперечувала, що Бабіч є її бізнес-партнером, пише видання. “Невказання в декларації наявності впливу на низку компаній з “групи Бабіча” – є грубим корупційним порушенням, що може призвести не лише до адміністративної чи кримінальної відповідальності, але й до позбавлення мандата депутата обласної ради”, – йдеться в статті.

Видання нагадує, що Бабіч – колишній керівник служби безпеки страхової компанії “Провідна”, яку він очолив після початку вторгнення росії в Україну, коли акціонери – російські бізнесмени, що заховалися за голландським холдингом – вирішили перепрофілювати страхування на агробізнес. “Власником “Провідної” була компанія Росгосстрах – один із найбільших приватних гравців страхування в росії, який перебуває під жорсткими санкціями, зокрема, і через допомогу армії рф. Нею володів Данил Хачатуров – фігурант “списку кремля” – переліку найбільш наближених до володимира путіна російських олігархів”, – йдеться в матеріалі. Раніше агробізнесом володів Зураб Гелашвілі, також один з колишніх посадовців “Росгосстраху”

Журналісти звернули увагу, що після попередніх розслідувань щодо діяльності бізнесу Костюшко-Бабіча та реальної загрози санкцій і перевірок з боку Служби безпеки України, із кіпрського реєстру зникли файли звітності, де вказувались конкретні суми коштів (близько 7 млн дол), що виділялися на різні компанії “Зорі”, а також вказувалися інші кіпрські компанії, за якими стояли інвестиції в російську туристичну та комерційну нерухомість коштом того ж таки Росгосстраху в Сочі, Москві, Нижньому Новгороді. “Це може означати як бажання відкорегувати відомості “заднім числом” (в розпорядженні редакції, втім, є повний пакет оригінальних звітів Amarege з 2015 до 2023 року), так і бажання приховати російські звʼязки за умов більш пильної уваги до бізнесу з боку правоохоронних, антикорупційних органів та місцевої влади”, – йдеться в матеріалі.

Журналісти додають: нещодавно формальною співвласницею і директоркою Amagere стала Деметра Ставріноу (Demetra Stavrinou, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ), також тісно пов’язана з російською страховою, адже в росії пані Ставріноу належала ТОВ «РГС «Недвижимость», яку пов’язують з управлінням майном російської державної ПАТ СК “Росгосстрах”. “Деметра Ставріноу виконує функції контролю й для інших компаній, що належать не просто росіянам, а крупним олігархам, які перебувають під санкціями за сприяння путінському режиму. На декілька очолюваних Ставріноу компаній прямо накладено санкції, через що сама вона опинилась в міжнародному реєстрі OpenSanctions. Щонайменше дві фірми, які очолює Деметра Ставріноу є підсанкційними в Україні: вони повʼязані з власниками “Альфа груп”, на які накладено санкції РНБО”, – додає видання.

Звʼязок Бабіча і Костюшко важливий також для розуміння реальної ролі кожної зі сторін у низці злочинних схем, зокрема, незаконного отримання контролю над землями через механізм “відновлення колгоспів”. ЗМІ підраховували, що сума збитків, завданих компанією “Зоря” за незаконне користування ділянками за 12 років може становити близько 40 млн грн. Крім того, компанії в Житомирській та Рівненській областях беруть у суборенду лісові ділянки, оформлюючи їх як сільськогосподарські угіддя, що дає змогу оформлювати пільговий експорт зернових, легалізувати зерно, куплене на «чорному ринку», через фіктивні договори суборенди й подальший експорт та мінімізувати податки. Згідно з інсайдерською інформацією у правоохоронних органах, нині Ірина Костюшко активно намагається «залагодити» кримінальні справи, відкриті проти неї. Джерела також стверджують, що ближчим часом кримінальних проваджень може лише додатися. Адже компанії Костюшко застосовують шахрайські схеми з переоформлення землі та продовження договорів оренди без згоди із самими пайовиками. Таких випадків масово зафіксовано по Житомирській області. У людей фактично крадуть їхні землі.

Видання нагадує, що громадські організації неодноразово зверталися до правоохоронних органів з закликом розглянути питання щодо ініціювання накладення санкцій як особисто на Ірину Костюшко та Павла Бабіча, так і на компанії, що ними контролюються, через фактичну економічну співпрацю та пособництво країні-агресору.