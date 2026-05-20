Атака через амбіції: замголови СБУ Поклад намагається звести рахунки з Будановим

У кулуарах української влади та силових структур назріває черговий гучний скандал, спровокований давніми кар’єрними образами. Заступник голови СБУ Олександр Поклад знову ініціює кулуарну війну проти чинного керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Про це у Facebook пише політичний експерт і ветеран російсько-української війни Віктор Таран.

За його даними, заступник голови СБУ Олександр Поклад наразі активізував свої ресурси для юридичної атаки на керівника ОП, не змирившись із минулими кар’єрними поразками. Наразі він розглядає можливість ініціювання двох кримінальних підозр проти Буданова, намагаючись використати правоохоронну систему як інструмент тиску.

«Поклад знову активізувався і розглядає можливість ініціювання двох підозр проти Буданова. Перша стосується нібито неправомірних виплат бійцям бойових надбавок у випадках, коли ті не перебували безпосередньо на передових позиціях. Друга значно серйозніша і стосується контактів з ГРУ ГШ Росії в рамках переговорів про обмін полоненими та мирне врегулювання», — пише Віктор Таран.

Коріння цього протистояння криється в нереалізованих амбіціях заступника голови СБУ. Як нагадує експерт із посиланням на дані ЗМІ (зокрема, видання NV), ще наприкінці 2024 року саме Олександр Поклад став ключовим рушієм кулуарної кампанії за відставку Кирила Буданова з посади очільника ГУР Міноборони. Мета Поклада, за даними медіа, була цілком прагматичною — звільнити це місце під себе і самому очолити воєнну розвідку.

Проте плани заступника голови СБУ тоді повністю провалилися. Ба більше, з 2 січня 2026 року Буданов пішов на значне підвищення, очоливши Офіс Президента України та зайнявши вищу позицію у владній ієрархії.

На тлі появи нових чуток про загострення протистояння, експерт закликає сприймати ці дані як привід для серйозних роздумів.

«Враховуючи давню особисту неприязнь між ними (ред. – Буданов і Поклад), ці чутки не виглядають випадковими. Одне питання залишається відкритим: де закінчується право та інтереси держави і починається зведення рахунків», – підсумував Віктор Таран натякаючи на загрозу використання в цій ситуації силової системи в інтересах приватних амбіцій, а не захисту безпеки країни.

