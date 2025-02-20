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Сибіга домовився про розширення гуманітарної ролі Катару в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з катарським колегою Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі у Римі фото: Андрій Сибіга, мережа Х Україна та Катар […]

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації фото з відкритих джерел Воєнний стан […]