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Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні

фото з відкритих джерел (ілюстративне) У разі ухвалення законопроєкту бійцям, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення […]

Президент розповів, скільки грошей потрібно, аби забезпечити переселенців жилом

  • 6 Лютого, 2025
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Зеленський пообіцяв поговорити з партнерами про збільшення частки грошей для України від заморожених російських активів скріншот з відео На території України перебуває 5 млн внутрішньо […]