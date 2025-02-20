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Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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