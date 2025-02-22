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Корейців на Курщині добивають свої ж, аби вони не потрапили в полон – Зеленський
Президент України підтвердив смерть полонених північнокорейських солдатів фото: president.gov.ua/Офіс президента За даними Білого дому, в Курській області за останній тиждень північнокорейські війська втратили тисячу загиблими […]
Рада змінила кадровий склад своїх комітетів: список
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Андрій Жупанин став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг фото з відкритих джерел Верховна Рада підтримала постанову №12161 про зміну в складі […]
Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення фото: Ukrinform З 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного […]