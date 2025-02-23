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Кадрові підходи та організаційні зміни. Зеленський розповів про майбутнє Повітряних сил
За словами глави держави, Україна здійснила один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн фото: Telegram/Володимир Зеленський Президент України доручив міністру оборони […]
Зеленський відповів, чи відбудеться візит Келлога до України
Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва колаж: glavcom.ua Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Україну. Це відбудеться […]
Кабмін звільнив заступника міністра оборони Джигира
- Микола Завтрогляд
- 5 Листопада, 2024
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Джигир був заступником міністра оборони з питань фінансів з вересня 2023 року фото: Міноборони 5 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення заступника Міністра […]