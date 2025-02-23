Вибори в Україні — під час голосування будуть проблеми — відео

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Постпред України в ООН Мельник вважає, що вступ до НАТО зараз не у пріоритеті
За словами Мельника, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони. фото з відкритих джерел Партнери України мають чітко зафіксувати, які військові засоби застосують […]
Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента «Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство» Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для Reuters, в […]
Скандал навколо АОЗ: в ЗМІ розповіли, як дії Умєрова і його оточення підривають обороноздатність України
- Микола Завтрогляд
- 3 Лютого, 2025
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Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що порушення санкцій проти росії має розглядатися як співучасть у війні. “Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто […]