Пов'язані новини
Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
«Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року» фото з відкритих джерел Раніше у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову […]
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
- 0
фото з відкритих джерел «Зберігаючи де-юре сам інститут держсекретарів, ми повернулися до пострадянської системи управління», – ексміністр інфраструктури Володимир Омелян Українська система державного управління зазнала […]
Суддя Анатолій Івченко і загін російських агентів
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
- 0
12 років тому, у вересні 2012 року, Україна зобовʼязалась виплатити російському Міноборони 3 млрд грн за неіснуючими зобовʼязаннями компанії Юлії Тимошенко “ЄЕСУ”. Перше рішення іменем України […]