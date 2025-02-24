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Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»

фото з відкритих джерел «Зберігаючи де-юре сам інститут держсекретарів, ми повернулися до пострадянської системи управління», – ексміністр інфраструктури Володимир Омелян Українська система державного управління зазнала […]

Суддя Анатолій Івченко і загін російських агентів

12 років тому, у вересні 2012 року, Україна зобовʼязалась виплатити російському Міноборони 3 млрд грн за неіснуючими зобовʼязаннями компанії Юлії Тимошенко “ЄЕСУ”. Перше рішення іменем України […]