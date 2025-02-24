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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Президент наголосив, що друга країна фактично офіційно втягується у війну проти України скріншот з відео За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих […]
Пентагон повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Контактна група з питань оборони України була створена США у 2022 році фото з відкритих джерел Наступна зустріч у форматі «Рамштайн», ймовірно, відбудеться 12 лютого […]
Кабмін звільнив заступника Умєрова – Главком
фото: mil.gov.ua/Міноборони Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про […]