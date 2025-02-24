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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі

Президент наголосив, що друга країна фактично офіційно втягується у війну проти України скріншот з відео За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих […]

Кабмін звільнив заступника Умєрова – Главком

  • 28 Січня, 2025
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фото: mil.gov.ua/Міноборони Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про […]