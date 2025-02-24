Зустріч Макрона та Трампа — основні тези, фото

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Зеленський вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
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