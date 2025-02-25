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Прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку
Трюдо заявив, що Канада заслуговує на функціонуючий парламент фото: The Canadian Press Трюдо звернувся до президента своєї Ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового […]
Стало відомо, коли та як Україна почне повертати біженців з-за кордону
Міністерство національної єдності опікуватиметься питанням повернення українців на батьківщину фото з відкритих джерел Перш за все влада планує повертати українців, які перебувають у Німеччині На […]