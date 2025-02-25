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Коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа? Арахамія відповів

  • 21 Січня, 2025
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Давид Арахамія зробив заяву про переговори з командою Трампа фото з відкритих джерел Арахамія повідомив, коли можуть відбутися основні процеси й переговори з новою командою […]

Стало відомо, коли та як Україна почне повертати біженців з-за кордону

  • 12 Грудня, 2024
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Міністерство національної єдності опікуватиметься питанням повернення українців на батьківщину фото з відкритих джерел Перш за все влада планує повертати українців, які перебувають у Німеччині На […]