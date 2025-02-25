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Рада прийняла закон про позбавлення державних нагород зрадників України

фото: Ярослав Железняк/Telegram Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада в цілому прийняла закон №11410 щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших […]