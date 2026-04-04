«Порошенко грає в опозицію у зв’язці з Єрмаком», – волонтерка

Петро Порошенко діє у зв’язці з екс-керівником ОП Андрієм Єрмаком та фактично грає роль «слухняної опозиції», намагаючись повернутися до влади під час війни. Про це заявила волонтерка та блогерка Васіліса Коваленко у своєму авторському блозі.

За її словами, нинішня політична поведінка Порошенка виглядає як продумана стратегія, а не реальна опозиційна діяльність. Вона стверджує, що мова йде про спробу сформувати контрольовану політичну конфігурацію.

«Він у явній зв’язці з Єрмаком… мав стати підконтрольним опонентом і “слухняною опозицією”», – пише авторка блогу.

Коваленко вважає, що попри публічні конфлікти та заяви, такі дії є частиною політичної гри, спрямованої на повернення впливу.

У своєму дописі вона також зазначає, що Порошенко, за її оцінкою, використовує війну, суди та публічну активність як інструменти для посилення власних позицій, паралельно атакуючи представників влади, зокрема керівника ОП Кирила Буданова та його заступнию Ірину Мудру.

Блогерка підкреслює, що така поведінка відбувається у момент, коли країна потребує максимальної консолідації, а не політичних сценаріїв і боротьби за рейтинги.

Вона також пов’язує це з прагненням повернутися до влади, зазначаючи, що, на її думку, за цим стоїть не ідеологія, а політичний інтерес.

