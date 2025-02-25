США підтримала Росію: чим це обернеться для України,

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Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування
3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка окупанти розстрілялм двох українських військових фото: Офіс генпрокурора України Дії окупантів є […]
Шапран під прицілом СБУ – правоохоронці взялись за спецдозволи дублюючих фірм “Юніграну”
- Микола Завтрогляд
- 13 Лютого, 2025
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Служба безпеки України (СБУ) ініціювала судові процеси щодо визнання недійсними угод про купівлю-продаж спеціальних дозволів на користування надрами. У центрі уваги опинилися активи, що належали […]