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Григорій Козловський і підтримка медицини

У рамках святкування прийдешнього Нового року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort, засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський та команда комплексу передали 2 мільйони […]

Таємниця на мільярд. Де, хто і як будує будує підземні школи-укриття

Хто і скільки заробляє на будівництві освітніх закладів під землею Підземні школи – шанс для дітей нарешті повернутися до традиційного офлайн навчання. Проєкт Dozorro TI […]