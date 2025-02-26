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Григорій Козловський і підтримка медицини
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
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У рамках святкування прийдешнього Нового року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort, засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський та команда комплексу передали 2 мільйони […]
Зеленський розповів, скільки грошей Британія виділить Україні у 2025 році
Як наголосив президент, обсяг військової допомоги на цей рік від Британії для України становить $6,6 млрд фото: president.gov.ua/Офіс президента За словами президента, в угоді про […]
Таємниця на мільярд. Де, хто і як будує будує підземні школи-укриття
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
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Хто і скільки заробляє на будівництві освітніх закладів під землею Підземні школи – шанс для дітей нарешті повернутися до традиційного офлайн навчання. Проєкт Dozorro TI […]