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20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним
- Микола Завтрогляд
- 22 Листопада, 2024
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Законопроєкт про демобілізацію готовий: Міноборони назвало нюанс
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