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20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка розказав, чому Порошенко залишився незадоволеним

фото з відкритих джерел Роман Безсмертний: «Порошенко отримав крісло секретаря РНБО, але цього, вочевидь, йому було замало» Із приходом до влади третього президента України Віктора […]