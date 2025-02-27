що на засіданні ФСБ заявляв Путін

Пов'язані новини
Право на оплачувану відпустку під час війни: Лубінець звернувся до Конституційного суду
Омбудсмен вважає, що обмеження на відпочинок порушує конституційне право кожного працівника фото з відкритих джерел У 2022 році роботодавці отримали можливість обмежувати надання щорічних відпусток […]
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Зеленський відмітив, що має бажання, щоб Ілон Маск завітав до України фото: Офіс президента Зеленський: Я хотів би, щоб Ілон Маск був на боці України […]
Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн фото: Вікіпедія «Мексиканці вважають […]