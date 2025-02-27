Пов'язані новини

Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році

  • 24 Грудня, 2024
  • 0

Умєров зробив заяву про військову допомогу Україні від партнерів фото: ЕРА Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить Україні від США Міністр оборони […]

Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем для допомоги українцям у РФ

Сибіга нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей фото: Андрій Сибіга, Facebook Наразі триває робота над тим, […]