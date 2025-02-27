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Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році
Умєров зробив заяву про військову допомогу Україні від партнерів фото: ЕРА Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить Україні від США Міністр оборони […]
Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем для допомоги українцям у РФ
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Сибіга нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей фото: Андрій Сибіга, Facebook Наразі триває робота над тим, […]