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- Микола Завтрогляд
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Даний аналітичний матеріал засновано на інформаційних публікаціях та журналістських розслідуваннях провідних українських видань, а також на офіційних відповідях та повідомленнях Департаменту безпеки держпідприємства “Ліси України”, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та структурних підрозділів Генеральної […]
Кабмін провів кадрові зміни у Мін’юсті та Міноборони
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Уряд погодив звільнення Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області фото: Радіо Свобода Кучерявенка Миколу Петровича призначено першим заступником Міністра […]