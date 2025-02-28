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Справа про незаконне збагачення. Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

За даними слідства, нардепка незаконно збагатилася на понад 20 млн грн фото з відкритих джерел Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з […]

Україна і Литва підписали спільну заяву: що вона передбачає

  • 20 Грудня, 2024
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Денис Шмигаль провів зустріч з прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом фото: Денис Шмигаль/Telegram Уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України Сьогодні, 20 […]

Британія призначила торгового представника в Україні

  • 30 Січня, 2025
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Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу фото з відкритих джерел Собел: Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство […]