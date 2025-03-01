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Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський

  • 22 Січня, 2025
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Зеленський вважає, що ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua За словами президента, Європа не має достатнього військового […]

Постпред Зеленського у Криму отримала мандат народного депутата

Під час парламентських виборів 2019 року Ташева було включено до виборчого списку партії «Голос» під № 26 фото: Таміла Ташева, Facebook Ташева отримала депутатський мандат […]

Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди

  • 6 Лютого, 2025
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Глава України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі фото: president.gov.ua/Офіс президента Велика Британія є одним із ключових партнерів України Президент […]