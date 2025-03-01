Саміт лідерів Європи у Британії: у країнах Балтії незадоволені

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Зеленський назвав найголовнішу ціль Путіна
Президент укотре нагадав міжнародній спільноті, що саме Росія є агресором, а Україна – жертвою фото: Офіс президента України Зеленський: «Ми всі повинні розуміти: Путін не […]
Скандал із бракованими мінами: хто відповість за життя захисників?
- Микола Завтрогляд
- 11 Грудня, 2024
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Неякісні 120-мм міни, які не спрацьовують, продовжують постачати на фронт, ставлячи під загрозу життя українських військових. Цю проблему висвітлили журналісти Юрій Ніколов і Юрій Бутусов, […]
Зеленський назвав головну мету українців
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
- 0
фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада фото: https://glavcom.ua/preview/1026689.html Зеленський висловив вдячність кожному воїну, усім громадянам України Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета українців полягає […]