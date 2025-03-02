прибув Зеленський — що там відбувається — останні новини

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Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
США заморозили на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу фото з відкритих джерел Нардепи вважають, що масштаб проблем, з якими стикнулась […]
Сікорський назвав головну роль Польщі у війні України з РФ
Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи фото: Польське радіо За словами Сікорського, ідея відправки […]
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат фото з відкритих джерел (ілюстративне) BBC зазначає, що минули строки для […]