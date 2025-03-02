прибув Зеленський — що там відбувається — останні новини

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Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською

  • 30 Січня, 2025
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