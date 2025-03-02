Україна може поступитися територіями за гарантії безпеки — Волц — останні новини

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Президент звільнив Сергія Корсунського з посади посла у Японії
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Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь
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