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Чи принесе перемога Трампа мир Україні: ексміністр Кулеба зробив невтішний прогноз
- Микола Завтрогляд
- 16 Листопада, 2024
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Щоб не виглядати слабким, Дональд Трамп буде змушений відновити допомогу Україні фото з відкритих джерел Обраному президенту США буде складно переконати Путіна зупинити агресію Попри […]