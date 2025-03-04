Трамп заявив, що приніс Росії горе: у Москві це підтвердили

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Кабмін пропонує збільшити штафи за порушення комендантської години
Під час комендантської години забороняється перебування у громадських місцях без перепусток фото з відкритих джерел Тепер документ про збільшення штафів за порушення комендантської години має […]
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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19 жовтня окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області фото: ДСНС Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем ППО Росія застосувала проти України понад 20 […]
Умєров підтвердив перші бої між ЗСУ та північнокорейськими солдатами на Курщині
- Микола Завтрогляд
- 5 Листопада, 2024
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За словами Умєрова, північнокорейських солдатів Росія «замаскувала під бурятів» та змішали з росіянами фото з відкритих джерел Очікується, що п’ять підрозділів з солдатами КНДР буде […]