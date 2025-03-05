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Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою

  • 29 Січня, 2025
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Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади під час судового засідання фото: Суспільне Політики вимагають службове розслідування за фактом порушенням принципу презумпції невинуватості Рюмшина Народні депутати […]