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Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених фото: скріншот з відео Зеленський: Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни […]

Одеського нотаріуса Журавля запідозрили в махінаціях з нерухомістю і зв’язках з рф – Femida

Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри […]