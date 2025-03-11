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Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених фото: скріншот з відео Зеленський: Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни […]
Президент вніс зміни до Положення про Генштаб ЗСУ
фото: Офіс президента України Указ набирає чинності з дня його опублікування Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України. Текст відповідного […]
Одеського нотаріуса Журавля запідозрили в махінаціях з нерухомістю і зв’язках з рф – Femida
- Микола Завтрогляд
- 24 Січня, 2025
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Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри […]