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Президент доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет у 2025 році

Зеленський нагадав, що у 2024 році Україна виробила понад 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів – від 60 до 155 калібрів фото: […]