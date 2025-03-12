Пов'язані новини

Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році

  • 24 Грудня, 2024
  • 0

Умєров зробив заяву про військову допомогу Україні від партнерів фото: ЕРА Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить Україні від США Міністр оборони […]

Двоє депутатів Полтавської облради виявилися фанатами російського рубля та бізнесу РФ

  • 24 Грудня, 2024
  • 0

Юрій Лебедин (зліва) та Микола Корецький (справа) задекларували солідні суми колаж: glavcom.ua На двох Микола Корецький та Юрій Лебедин володіють 32 млн російських рублів Депутати […]