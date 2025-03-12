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що далі чекати від США
- Микола Завтрогляд
- 5 Березня, 2025
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Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році
Умєров зробив заяву про військову допомогу Україні від партнерів фото: ЕРА Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить Україні від США Міністр оборони […]
Двоє депутатів Полтавської облради виявилися фанатами російського рубля та бізнесу РФ
Юрій Лебедин (зліва) та Микола Корецький (справа) задекларували солідні суми колаж: glavcom.ua На двох Микола Корецький та Юрій Лебедин володіють 32 млн російських рублів Депутати […]