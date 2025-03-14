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«Якщо зі мною щось станеться – довіряю секретарю». Мер Івано-Франківська заявив про тиск

  • 30 Січня, 2025
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Марцінків попросив не шукати сенсацій у його заяві й уточнив, що також не йдеться про кримінальні справи фото: скриншот відео «Я вважаю, що місцеве самоврядування […]

Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК

Прийнято в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи фото з відкритих джерел Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт […]