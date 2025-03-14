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Трійка суддів Конституційного суду пішла у відставку. Як це вплине на роботу органу?

  • 21 Січня, 2025
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Після кадрових змін повністю буде заблоковано роботу Великої палати Конституційного суду фото: Конституційний суд/Facebook У суддів Колісника, Кривенка і Мойсика завершується дев’ятирічний термін повноважень Суддів […]

Крипто-лісова мафія, або Клан “смотрящих” з Рави-Руської

Даний аналітичний матеріал засновано на інформаційних публікаціях та журналістських розслідуваннях провідних українських видань, а також на офіційних відповідях та повідомленнях Департаменту безпеки держпідприємства “Ліси України”, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та структурних підрозділів Генеральної […]