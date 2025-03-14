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Григорій Козловський і підтримка медицини – госпіталь ветеранів і «Охматдит» отримали 2 млн грн допомоги
- Микола Завтрогляд
- 21 Грудня, 2024
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У рамках святкування прийдешнього Нового року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort, засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський та команда комплексу передали 2 мільйони […]
«Слуга» Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
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Нардеп хоче використати номінацію політика «як можливість привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити» фото: Радіо Свобода Мережко переконаний у тому, що «Трамп зробив […]
Зеленський відреагував на замороження грантів від США та дав завдання уряду
Також президент провів нараду з дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ фото: president.gov.ua «Частину фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – […]