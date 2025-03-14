Україна не проводитиме вибори — деталі

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Президент звільнив ексміністра оборони Тарана з посади посла у Словенії
Андрій Таран був міністром оборони України із 2020 до 2021 року фото з відкритих джерел Таран займав посаду посла у Словенії з травня 2022 року […]
Україна заповнить усі вакансії послів за кордоном до кінця року – Зеленський
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Володимир Зеленський зробив заяву про посади українських послів фото: скріншот з відео Зеленський: Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби Президент Володимир Зеленський заявив, що планується заповнити […]
Зеленський провів нараду про повернення з-за кордону українців, які виїхали через війну
Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями фото: Офіс президента України Зеленський: Потрібні системні рішення, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання Президент України […]