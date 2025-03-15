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Президент доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет у 2025 році

Зеленський нагадав, що у 2024 році Україна виробила понад 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів – від 60 до 155 калібрів фото: […]

РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела

  • 13 Лютого, 2025
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фото: facebook.com/petroporoshenko Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти експрезидента, депутата Петра Порошенка. Про це «Главкому» повідомили власні джерела.  Рішення ухвалено на засіданні […]

Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років фото: Ірина Кормишкіна, Facebook У 2021-2022 роках нардепка набула у […]