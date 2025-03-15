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РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела
фото: facebook.com/petroporoshenko Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти експрезидента, депутата Петра Порошенка. Про це «Главкому» повідомили власні джерела. Рішення ухвалено на засіданні […]
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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років фото: Ірина Кормишкіна, Facebook У 2021-2022 роках нардепка набула у […]