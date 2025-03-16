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Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю

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20 років Помаранчевій революції. Комендант наметового містечка розказав, хто з соратників Ющенка вивів на сцену Азарова

Роман Безсмертний розповів, як Микола Азаров опинився на сцені Майдану під час Помаранчевої революції фото з відкритих джерел Безсмертний: Якби у вересні 2004 року не […]