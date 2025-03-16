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Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
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Востаннє «слуги» самостійно забезпечили 226+ голосів у лютому 2023 року фото з відкритих джерел Від початку повномасштабного вторгнення монобільшість спромоглася самостійно проголосували лише під час […]
«Слуга» Клочко провів древній ритуал у приміщенні суду
Нардеп Андрій Клочко (ліворуч) провів ритуал засіювання маку від злих сил скріншот з відео Прибиральники виявили насіння маку в приміщенні Вищого антикорупційного суду Народний депутат […]
20 років Помаранчевій революції. Комендант наметового містечка розказав, хто з соратників Ющенка вивів на сцену Азарова
- Микола Завтрогляд
- 22 Листопада, 2024
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Роман Безсмертний розповів, як Микола Азаров опинився на сцені Майдану під час Помаранчевої революції фото з відкритих джерел Безсмертний: Якби у вересні 2004 року не […]