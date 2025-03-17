Пов'язані новини
Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою фото: Євромайдан прес Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова Президент Володимир Зеленський звільнив […]
Президент назвав умову для перемовин з Росією
- Микола Завтрогляд
- 16 Листопада, 2024
- 0
Зеленський висловився про перемовини з Росією фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua Зеленський назвав один пункт, який важливий на майданчику перемовин між Україною та Росією Україна очікує […]
Зеленський звільнив голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка
- Микола Завтрогляд
- 9 Листопада, 2024
- 0
Євтушенко має понад 10 років досвіду роботи хірургом фото з відкритих джерел Євтушенко займав посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації від 2021 року Президент України […]