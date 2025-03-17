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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі

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Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт

  • 8 Грудня, 2024
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Федір Веніславський розповів чи буде зниження мобілізаційного віку фото з відкритих джерел Веніславський повідомив, чи розглядає Рада законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку Верховна Рада […]

Відомий японський волонтер поскаржився на проблеми з міграційною службою: реакція Терехова

  • 20 Січня, 2025
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Фумінорі Цучіко на фоні власного кафе у Харкові фото з відкритих джерел Фумінорі Цучіко заявляв, що ризикує втратити можливість законного перебування на території України Японському […]