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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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