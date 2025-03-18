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«Радили не брати булаву з рук Кучми». 20 років тому Ющенко став президентом: як це було

  • 23 Січня, 2025
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Інавгурація президента Віктора Ющенка відбулася 23 січня 2005 року фото з відкритих джерел Церемонію інавгурації було організовано в рекордно стислі терміни, і вона відбувалася не […]