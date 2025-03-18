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Новий посол Японії прибув до Києва
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (зліва) на залізничеому вокзалі у Києві фото: посольство Японії в Україні, мережа Х Новий посол Японії в Україні […]
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
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Постпред України в ООН Мельник вважає, що вступ до НАТО зараз не у пріоритеті
За словами Мельника, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони. фото з відкритих джерел Партнери України мають чітко зафіксувати, які військові засоби застосують […]