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Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента

  • 8 Січня, 2025
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Зеленський розповів про підготовку до зустрічі із президенткою Швейцарії фото: Офіс президента Зеленський: Предметно ми готуємося до «Рамштайну» У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир […]

Постпред України в ООН Мельник вважає, що вступ до НАТО зараз не у пріоритеті

  • 29 Грудня, 2024
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За словами Мельника, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони. фото з відкритих джерел Партнери України мають чітко зафіксувати, які військові засоби застосують […]