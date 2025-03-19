Переговори Путіна і Трампа — США зменшують розвідувальні операції проти Росії

Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні фото: Володимир Зеленський, Facebook Пам’ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис […]