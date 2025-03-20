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Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається

Фото ілюстративне з відкритих джерел Парламент декриміналізував покарання за дрібні крадіжки Третій місяць українські суди масово переглядають вироки за статтею «Крадіжка» (185 Кримінального кодексу). Все […]

Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку

  • 31 Грудня, 2024
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Обранець Юрій Бойко через свого адвоката переконував суд, що немає доступу до партійного офісу після заборони ОПЗЖ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Політику, обраному від проросійської політсили, […]