30-денне перемир’я — між Україною та РФ проведуть непрямі переговори в Ер-Ріяді

Опубліковано

Пов'язані новини

Як пов’язаний завод “Преформ” з крадіжкою землі у пригороді Дніпра

Під Дніпром є садове товариство «Майорка» де земля не у всіх членів повністю оформлена та має кадастрові номери. Цим користується голова садового товариства Віталій Фурашов, […]