30-денне перемир’я — між Україною та РФ проведуть непрямі переговори в Ер-Ріяді

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- Микола Завтрогляд
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Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно
Указом президента України нагороджений 291 нацгвардієць, з них 71 – посмертно фото: Офіс президента України Указ президента №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави […]
Справа банку “Альянс” проти “Укренерго”, Олексій Носов
- Микола Завтрогляд
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Адвокат Олексій Носов, який є підозрюваним у справі про передачу хабаря прокурорам САП та детективам НАБУ у сумі $200 тис., постане перед судом. Спеціалізована […]