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Подоляк дорікнув партнерам України за міжнародну стратегію стримування РФ
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Михайло Подоляк заявив, що Європейська безпека стала крихкою фото з відкритих джерел «Якщо план стримування не спрацював, може, час перейти до Плану перемоги?», – звернувся […]
Генерал Марченко заявив, що КНДР направила до РФ аж 15 тис. вояків
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Генерал наголосив, що для залучення у війну КНДР є «сильним підсиленням» для РФ фото: скриншот відео Марченко: Північнокорейські війська можуть «підсилити тилові тилові об’єкти», з […]
Українська делегація зустрілась з радниками Трампа
Юлія Свириденко та Андрій Єрмак поїхали на переговори в США фото з відкритих джерел У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком […]