чи стане угода з Росією капітуляцією для України

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Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення фото: Ukrinform З 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного […]
Президент Румунії проігнорував Орбана на саміті Європейської політичної спільноти
- Микола Завтрогляд
- 7 Листопада, 2024
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Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік скріншот з відео Румунський президент удав, що не помітив главу угорського уряду Саміт Європейської політичної […]