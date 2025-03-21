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Лідерка «Слуги народу» найближчим часом може втратити всі посади

Джерела в оточенні Шуляк запевняють, що вона навіть розглядає можливість скласти депутатський мандат фото: «Главком» Голосування з приводу звільнення Шуляк з посади в комітеті може […]

Нардеп Кучеренко назвав ініціативу звільнення міністра енергетики «дурнею»

  • 11 Січня, 2025
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У Верховній Раді міністр Герман Галущенко мав суперечку з народною депутаткою Інною Совсун Парламент запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка Член енергетичного комітету […]