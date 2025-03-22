Мирна угода — Віткофф розповів про плани щодо виборів в Україні

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Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні
За ухвалення законопроєкту проголосували 247 депутатів фото: Ярослав Железняк, Телеграм До другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців Рада підтримала […]
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б’є на сполох
Під час обшуків у Тетяни Крупи правоохоронці знайшли лише готівкою майже $6 млн колаж: glavcom.ua Керівниця Агентства, яке управляє активами корупціонерів, переконана: готівка Крупи не […]
Голів партій масово штрафують. НАЗК пояснило причину
У Нацагентстві з питань запобігання корупції визнають: штрафи, які застосовуються до керівників партій, мають, скоріше, репутаційний ефект фото: НАЗК Недисципліновані голови партій можуть отримати штраф […]