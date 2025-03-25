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Сирський відреагував на заяву Путіна про «оточення» ЗСУ на Курщині
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Українські військові у Курській області. Серпень 2024. Росія фото: The New York Times Олександр Сирський: «Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора щодо оточення українських військ […]
РФ має нездійсненні вимоги — деталі
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