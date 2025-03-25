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Обідали та палили цигарки. Чим займалися нардепи на засіданні екокомітету

Сергій Шахов на засіданні екокомітету ВРУ обідав фото: рух «Чесно» Нардеп від «Слуги народу» Олександр Матусевич, за словами журналістів, під час онлайн засідання комітету палив […]

Сирський відреагував на заяву Путіна про «оточення» ЗСУ на Курщині

Українські військові у Курській області. Серпень 2024. Росія фото: The New York Times Олександр Сирський: ​​«Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора щодо оточення українських військ […]