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Найвищі зарплати чиновників — де вони найбільше отримують, інфографіка
Опубліковано
26 Березня, 2025
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